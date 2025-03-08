Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты вечером 7 марта нанесли комбинированный удар по Доброполью, фото: Вадим Филашкин
Как выглядит Доброполье после российского удара показала Донецкая ОВА (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204625-kak-vyglyadit-dobropole-posle-rossiyskogo-udara-pokazala-doneckaya-ova-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 березня, завдали комбінованого удару по місту Добропіллю Донецької області.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як виглядає місто після атаки.
За його словами, станом на 13.00 сьогоднішнього дня, 8 березня, відомо про 11 загиблих та 33 поранених.
Всім пораненим надано медичну допомогу, — додав він.
Нагадаємо, за інформацією Донецької обласної прокуратури, ворог завдав ударів по Добропіллю ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2».