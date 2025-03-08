Рашисты вечером 7 марта нанесли комбинированный удар по Доброполью, фото: Вадим Филашкин

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Російські загарбники вчора, 7 березня, завдали комбінованого удару по місту Добропіллю Донецької області.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як виглядає місто після атаки.

За його словами, станом на 13.00 сьогоднішнього дня, 8 березня, відомо про 11 загиблих та 33 поранених.

Всім пораненим надано медичну допомогу, — додав він.

Нагадаємо, за інформацією Донецької обласної прокуратури, ворог завдав ударів по Добропіллю ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2».