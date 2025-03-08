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Рашисти ввечері 7 березня завдали комбінованого удару по Добропіллю, фото: Вадим Філашкін
Як виглядає Добропілля після російського удару показала Донецька ОВА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204625-yak-vyglyadaie-dobropillya-pislya-rosiyskogo-udaru-pokazala-donecka-ova-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 березня, завдали комбінованого удару по місту Добропіллю Донецької області.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як виглядає місто після атаки.
За його словами, станом на 13.00 сьогоднішнього дня, 8 березня, відомо про 11 загиблих та 33 поранених.
Всім пораненим надано медичну допомогу, — додав він.
Нагадаємо, за інформацією Донецької обласної прокуратури, ворог завдав ударів по Добропіллю ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2».