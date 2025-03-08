Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти ввечері 7 березня завдали комбінованого удару по Добропіллю, фото: Вадим Філашкін

Як виглядає Добропілля після російського удару показала Донецька ОВА (ВІДЕО)

8 бер 2025, 14:15
999

Російські загарбники вчора, 7 березня, завдали комбінованого удару по місту Добропіллю Донецької області.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як виглядає місто після атаки.

За його словами, станом на 13.00 сьогоднішнього дня, 8 березня, відомо про 11 загиблих та 33 поранених.

Всім пораненим надано медичну допомогу, — додав він.

Рашисти ввечері 7 березня завдали комбінованого удару по Добропіллю, фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, за інформацією Донецької обласної прокуратури, ворог завдав ударів по Добропіллю ракетами «Іскандер-М», РСЗВ «Торнадо-С» та БПЛА «Герань-2».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів