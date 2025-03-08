Беспилотники атаковали НПЗ в Ленинградской области. Фото:

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Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області рф.

Наліт на російський НПЗ «КІНЕФ» у Киришах, який вважається одним із найбільших у росії, стався у ніч на суботу, 8 березня. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про «збиття» двох дронів.

За його інформацією, один безпілотник нібито був збитий на підльоті, а інший — над територією заводу. А «уламки» безпілотника пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів.

Удар по російському НПЗ підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. У Telegramвін поінформував, що це підприємство розташоване за понад 800 км від кордону з Україною.

КІНЕФ — один із найбільших нафтопереробних заводів росії, а його потужність переробки становить майже 20,1 млн т нафти на рік. Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів.

Нагадаємо, у ніч на 4 березня нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області рф був атакований невідомими БпЛА. Після серії вибухів у районі НПЗ почалася пожежа. Це підприємство має потужність переробки 8,9 млн т нафти на рік й виготовляє паливо, авіаційний гас та бітум.