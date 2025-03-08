ВСУ уничтожили российского «Мурома». Фото:

https://racurs.ua/n204632-vsu-unichtojili-rossiyskogo-muroma-v-harkovskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Російські антени зв’язку та комплекс відеоспостереження було знищено у Харківській області.

На Вовчанському напрямку підрозділ «Скорпіон» у співпраці з РУБпАК «Фурія» успішно вдарили по точці злету ворожих безпілотників, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження «Муром-М». Цей комплекс окупанти намагалися замаскувати під шпаківню. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило у Telegram.

За інформацією військових, внаслідок ударів по опорних пунктах російських військ українські бійці знищили 26 загарбників. Таким чином було значно послаблені позиції противника на Вовчанському напрямку.

Нагадаємо, Генштаб ЗС України показав на відео роботу екіпажу 155-мм самохідної артилерійської установки PzH 2000. На кадрах можна було побачити, як САУ висувається на позицію та здійснює ураження ворога. Також зафіксовані наслідки влучань.