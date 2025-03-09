Ситуация на фронте: четверть штурмов россияне совершают на Курщине

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В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських загарбників.

Крім цього, ворог завдав 30 авіаційних ударів із застосуванням 44 керованих бомб, а також здійснив 577 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 52 — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень, повідомили уранці 9 березня в Генштабі.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Дружби та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Порівнюючи 1−7 березня з 22−28 лютим, фіксується ріст кількості штурмів ворога майже вдвічі на Лиманському, Курському, Краматорському та Торецькому відтинках, повідомили у DeepState. В той же час на 33% впала активність на Покровському відтинку та майже вполовину на Новопавлівському. Курський напрямок почав лідирувати, перегнавши Покровський. Уважно слідкуємо за Лиманським та Торецьким, а також починаємо звертати увагу на Оріхівський, де біля одного із сіл противник здійснює посилений вогневий вплив для подальших дій, — зазначають аналітики.

Ситуація на фронті від українських військових та оглядачів

Військовий на псевдо «Мучной» так розповів про Покровський напрямок:

Дуже важко, відбуваються зустрічні бої, потом та кров’ю ми намагаємося досягти свого плану та перерізати ворогу логістичні шляхи, за якими, до речі, працюють наші БпЛА-екіпажі. Скажу одне, що ворог поступово втрачає шанс налагодити логістику, все це закінчується великими втратами росіян. По Шевченку — ворог нас не вибив з північної частини села. Зараз, місцями, вони теж контратакують, бо їм важливо не втратити виступ, в якому теж їх сидить чимало, але все це обернеться проти них і всі вони будуть знищені.

Про Міжріччя Солоної та Вовчої.

Тривають бої південніше від Запоріжжя. Також західніше. Завдання у росіян стоїть зайняти опорники перед Троїцьким та Горіховим та вийти в район Новопавлівки, наші козаки не дозволяють це зробити. В іншому випадку противник займає цю лінію, яка буде мати стратегічну роль у подальшому наступі.

Про Новопавлівський напрямок:

Костянтинопіль — складно, всі підступи південніше заміновані, тим самим наша техніка потрапила у пастку. Також противник активно працює дронами та завалює підвали, де знаходяться наші бійці. З не менш важливого, росіяни сидять у західній частині Андріївки та намагаються підійти до околиць Олексіївки і закріпитися. Поки це погано виходить.

Про Велико-Новоселівський напрямок:

Тривають бої за Вільне Поле, натиск відбувається дуже серйозний, чекаємо змін на цій ділянці фронту. Так само скоро почнуться щільні накати на Шевченко, теж слід підготуватися. Зараз ми атакуємо, ворог успіху поки не мав. Так само не припиняють давити на Дніпроенрегію та прагнуть вийти Багатирю у західний фланг. Ворог обмірковує просто обійти, щоб згодом зайти у наш тил.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников написав, що слова ворожих пропагандистів про захоплення Костянтинополя не відповідає дійсності.

Про Андріївку — близько до правди, у селі майже немає наших підрозділів. Ворог майже дістався околиць Олексіївки якраз рухаючись з Андріївки. Поки без закріплення. Але треба розуміти, що так довго не зможе тривати, враховуючи погану логістику з нашого боку.

В Костянтинополі наш контроль на рівні 80−90% на даний момент. Ворог другий місяць поспіль відправляє в село малі штурмові групи, які зазвичай вмирають ще на підходах до Костянтинополя.

У районі Шевченка, що південніше Покровська, тривають зустрічні бої.

Сили оборони мали невеликі успіхи, але і ворог частково зміг відновити контроль над втраченими позиціями, пише Мирошников.

Дуже важко сказати, що буде там навіть завтра. На цій ділянці — найвища інтенсивність боїв на всьому напрямку.

Ситуація на Курщині дуже складна і може обернутися для нас катастрофою, якщо не почати термінові дії по розблокуванню логістики, вважає оглядач.