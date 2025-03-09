На подступах к Киеву сбили 12 из 33 дронов, в Запорожье есть попадание в газовый объект

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На підступах до Києва у ніч на 9 березня Сили оборони збили 12 із 33 дронів, решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

У КМВА написали, що інформації про пошкодження чи поранених немає.

На Київщині є наслідки російської атаки у ніч на 9 березня, повідомляє ОВА. В Броварському районі пошкоджена господарча будівля, у Бучанському — автівки.

Постраждалих немає. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено, додає влада.

Крім того, пізно увечері 8 березня росіяни атакували критичну інфраструктуру. Внаслідок атаки можуть бути обмеження у подачі газу та тепла.

Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Закликаємо скоротити споживання газу, аби зменшити навантаження на систему, — написали у Запоріжгазі.

Деякі шахеди спричинили руйнування нашої критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з подачею газу та тепла.