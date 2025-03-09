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Ракурс
Художественный руководитель Львовской оперы передаст Шевченковскую премию-2025 на дроны для ВСУ

Художественный руководитель Львовской оперы передаст Шевченковскую премию-2025 на дроны для ВСУ

9 мар 2025, 13:55
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Гендиректор та художній керівник Львівської опери Василь Вовкун, який отримав Шевченківську премію, передасть винагороду на дрони для ЗСУ.

Кожному лауреату цьогорічної Шевченківської премії присудили винагороду у 484 480 грн. На церемонії вручення Вовкун повідомив, що передасть гроші на закупівлю дронів для 24 окремої механізованої бригади.

Василь Вовкун здобув премію у номінації «Театральне мистецтво» (опера «Лис Микита», модерн-балет «Пізнай себе!», театральна кантата «Псальми війни», балет «Тіні забутих предків»).

Источник: Ракурс


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