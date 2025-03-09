Художній керівник Львівської опери передасть Шевченківську премію-2025 на дрони для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n204650-hudojniy-kerivnyk-lvivskoyi-opery-peredast-shevchenkivsku-premiu-2025-na-drony-dlya-zsu.html

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Гендиректор та художній керівник Львівської опери Василь Вовкун, який отримав Шевченківську премію, передасть винагороду на дрони для ЗСУ.

Кожному лауреату цьогорічної Шевченківської премії присудили винагороду у 484 480 грн. На церемонії вручення Вовкун повідомив, що передасть гроші на закупівлю дронів для 24 окремої механізованої бригади.

Василь Вовкун здобув премію у номінації «Театральне мистецтво» (опера «Лис Микита», модерн-балет «Пізнай себе!», театральна кантата «Псальми війни», балет «Тіні забутих предків»).