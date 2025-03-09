Рашисты превращают оккупированную Луганщину в ресурсную базу для продолжения войны — ОВАhttps://racurs.ua/n204651-rashisty-prevraschaut-okkupirovannuu-luganschinu-v-resursnuu-bazu-dlya-prodoljeniya-voyny-ova.htmlРакурс
Російські загарбники перетворюють тимчасово окуповані території Луганської області України на ресурсну базу для продовження війни.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Російський виробник продукції військового призначення має контроль над декількома промисловими підприємствами окупованих регіонів, зокрема і Луганщини. Виробничі потужності вагонобудівного заводу в Кадіївці та авіаремонтного заводу в Луганську спрямовані на оборонні замовлення, — вказано в повідомленні.
Ще один із ключових факторів залучення виробничої бази окупованих територій для потреб фронту — більш дешева робоча сила, — додали в ОВА.
Водночас щонайменше три мільйони рублів винне працівникам окупаційне керівництво місцевого водоканалу в Сіверськодонецьку.
Як і на інших підприємствах житлово-комунального господарства міста там утворилася кількамісячна заборгованість із виплати заробітної плати. 95 співробітників не бачили грошей, починаючи із листопада, — розповіли в ОВА.