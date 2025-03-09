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Ракурс
Оккупированная Луганщина становится ресурсной базой войны против Украины, фото:

Рашисты превращают оккупированную Луганщину в ресурсную базу для продолжения войны — ОВА

9 мар 2025, 15:09
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Російські загарбники перетворюють тимчасово окуповані території Луганської області України на ресурсну базу для продовження війни.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Російський виробник продукції військового призначення має контроль над декількома промисловими підприємствами окупованих регіонів, зокрема і Луганщини. Виробничі потужності вагонобудівного заводу в Кадіївці та авіаремонтного заводу в Луганську спрямовані на оборонні замовлення, — вказано в повідомленні.

Ще один із ключових факторів залучення виробничої бази окупованих територій для потреб фронту — більш дешева робоча сила, — додали в ОВА.

Водночас щонайменше три мільйони рублів винне працівникам окупаційне керівництво місцевого водоканалу в Сіверськодонецьку.

Як і на інших підприємствах житлово-комунального господарства міста там утворилася кількамісячна заборгованість із виплати заробітної плати. 95 співробітників не бачили грошей, починаючи із листопада, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


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