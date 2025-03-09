Окупована Луганщина стає ресурсною базою війни проти України

https://racurs.ua/ua/n204651-rashysty-peretvoruut-okupovanu-luganschynu-na-resursnu-bazu-dlya-prodovjennya-viyny-ova.html

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Російські загарбники перетворюють тимчасово окуповані території Луганської області України на ресурсну базу для продовження війни.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Російський виробник продукції військового призначення має контроль над декількома промисловими підприємствами окупованих регіонів, зокрема і Луганщини. Виробничі потужності вагонобудівного заводу в Кадіївці та авіаремонтного заводу в Луганську спрямовані на оборонні замовлення, — вказано в повідомленні.

Ще один із ключових факторів залучення виробничої бази окупованих територій для потреб фронту — більш дешева робоча сила, — додали в ОВА.

Водночас щонайменше три мільйони рублів винне працівникам окупаційне керівництво місцевого водоканалу в Сіверськодонецьку.