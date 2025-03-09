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Уничтожение российских захватчиков, фото: ГПСУ

Потери врага через неделю назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

9 мар 2025, 16:33
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Російські загарбники за тиждень — з 3 по 9 березня — втратили 8 тис. 410 окупантів.

Про це сьогодні, 9 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втрати 1 тис. 903 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

  • 33 танки;
  • 86 бойових броньованих машин;
  • 247 артилерійських систем;
  • чотири РСЗВ;
  • 10 установок ППО;
  • 715 одиниць автотехніки;
  • п’ять одиниць спецтехніки.

Також наші захисники знищили 35 ворожих ракет та 768 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів, — додав Павлюк.

Источник: Ракурс


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