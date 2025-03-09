Знищення російських загарбників, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n204653-vtraty-voroga-za-tyjden-nazvaly-u-zsu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за тиждень — з 3 по 9 березня — втратили 8 тис. 410 окупантів.

Про це сьогодні, 9 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втрати 1 тис. 903 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:

33 танки;

86 бойових броньованих машин;

247 артилерійських систем;

чотири РСЗВ;

10 установок ППО;

715 одиниць автотехніки;

п’ять одиниць спецтехніки.