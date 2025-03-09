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Втрати ворога за тиждень назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n204653-vtraty-voroga-za-tyjden-nazvaly-u-zsu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за тиждень — з 3 по 9 березня — втратили 8 тис. 410 окупантів.
Про це сьогодні, 9 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також ворог за тиждень втрати 1 тис. 903 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема:
- 33 танки;
- 86 бойових броньованих машин;
- 247 артилерійських систем;
- чотири РСЗВ;
- 10 установок ППО;
- 715 одиниць автотехніки;
- п’ять одиниць спецтехніки.
Також наші захисники знищили 35 ворожих ракет та 768 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів, — додав Павлюк.
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