Знищення російського «Солнцепьока», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204602-ukrayinskyy-bezpilotnyk-znyschyv-vorojyy-solncepok-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

На Харківщині пілоти прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ударами дронів знищили рідкісні цілі — вогнеметну систему «Солнцепьок» та гусеничний всюдихід «Вітязь».

Відповідне відео сьогодні, 7 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також було спалено десятки ворожих автомобілів та ліквідовано нову групу бігунів, — додали в ДПСУ.

«Солнцепьок» — російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм, призначення для ведення запалювальними або термобаричними боєприпасами.

ДТ-30 «Вітязь» — багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничній тязі, розроблений у Радянському Союзі для транспортування великих вантажів у складних умовах. Зокрема, «Вітязі» використовуються як евакуаційні транспортні засоби, оскільки вони мають високий коефіцієнт тяги і можуть під’їхати до застряглого або пошкодженого автомобіля в поганих дорожніх умовах.