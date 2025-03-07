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Ракурс
Знищення російського «Солнцепьока», скріншот відео

Український безпілотник знищив ворожий «Солнцепьок» на Харківщині (ВІДЕО)

7 бер 2025, 16:10
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На Харківщині пілоти прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» ударами дронів знищили рідкісні цілі — вогнеметну систему «Солнцепьок» та гусеничний всюдихід «Вітязь».

Відповідне відео сьогодні, 7 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Також було спалено десятки ворожих автомобілів та ліквідовано нову групу бігунів, — додали в ДПСУ.

«Солнцепьок» — російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм, призначення для ведення запалювальними або термобаричними боєприпасами.

ДТ-30 «Вітязь» — багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничній тязі, розроблений у Радянському Союзі для транспортування великих вантажів у складних умовах. Зокрема, «Вітязі» використовуються як евакуаційні транспортні засоби, оскільки вони мають високий коефіцієнт тяги і можуть під’їхати до застряглого або пошкодженого автомобіля в поганих дорожніх умовах.

Джерело: Ракурс


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