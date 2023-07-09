ЗСУ застосовують єдинй трофейний «Сонцепек», фото: Костянтин і Влада Ліберови

https://racurs.ua/ua/n184952-robotu-trofeynogo-soncepeka-pokazaly-vovky-da-vinchi-video.html

Ракурс

Українські військові з окремого батальйону «Вовки Да Вінчі» застосували проти ворога єдину наявну в України вогнеметну систему залпового вогню «Солнцепек», котру було затрофеєно торік.

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Відповідні фото та відео сьогодні, 9 липня, опубліковані на сторінці в соцмережі Instagram Костянтина і Влади Ліберових.

Його затрофеїли ДУК (нині 67 бригада) минулого року під Києвом. І з тих пір жартували, що це улюблена «іграшка» Героя України, командира Дмитра Да Вінчі Коцюбайла, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця зброя використовується досить рідко через обмежену кількість боєкомплекту та загалом через свою специфіку. Так, «Сонцепек» може здетонувати «ледве не від іскри» та має не велику дальність пострілу. Через це підвозити його треба потрібно майже впритул до лінії фронту.

Останній раз до цього сонцепек Да Вінчі мав працювати 7 березня 2023 року. В день його загибелі. Саме до сонцепека ми тоді мали з ним їхати, але цього так і не сталось…, — зазначається в повідомленні.

«Солнцепек» був розроблений для знищення живої сили, піхоти, легкої бронетехніки і засобів постачання противника. Його вогнеметна система складається з 24 горючо-запальних ракетних зарядів, які розміщені в касетах. Ці ракети запускаються одночасно, утворюючи широкий залп по місцю удару.

Зазначається, що цього разу український «Сонцепек» за кілька секунд випустив по ворогу повний боєкомплект, утворивши потужну вогняну хмару.