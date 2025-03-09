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Ракурс
Марко Рубио, фото: «Апостроф»

Никто не угрожал отключить Украину от Starlink — Рубио

9 мар 2025, 18:35
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Держсекретар США Марко Рубіо відреагував на повідомлення про можливість відключення України від супутникового зв’язку Starlink.

Це все вигадки. Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, — наголосив він на своїй сторінці у соціальній мережі X, коментуючи твіт на цю тему міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорського.

І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею, — додав Рубіо.

Нагадаємо, нещодавно американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без його супутникового зв’язку Starlink українська армія втратить критично важливу комунікацію на полі бою. У своїй заяві він також висловив втому від війни. Реагуючи на заяву Маска, Сікорський нагадав, що Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі, й наголосив, що в разі, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, Польща шукатиме інших постачальників.

Источник: Ракурс


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