Великобритания подготовила делегацию Украины к переговорам. Фото: ОП

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Велика Британія проконсультувала Україну перед переговорами зі США у Саудівській Аравії.

Команду президента України Володимира Зеленського консультував радник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з питань нацбезпеки Джонатан Пауелл. Пауелл порадив Зеленському чітко окреслити, що президент України відповідає на американські запити. Так президенту США Дональду Трампу хочуть донести, що головною перешкодою на шляху до миру є рф. Про це повідомило видання The Times.

За даними газети, мета візиту Пауелла в Україну також полягала в тому, щоб запобігти новому конфлікту з Вашингтоном після суперечки Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті. Глава держави назвав діалог з британським урядовцем «надзвичайно продуктивним».

Зазначається, що Стармер намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. У Лондоні надіються, що це рішення буде скасоване.

The Times також пише, що на минулих вихідних британський прем'єр обговорив питання розвідувальних даних для Києва з президентом Франції Еммануелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, видання Financial Times інформувало, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії може запропонувати часткове перемир’я з Москвою, щоб США скасували своє рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї. Запропоноване часткове припинення вогню має включає припинення ударів з використанням БпЛА великої дальності та ракет, а також бойових операцій у Чорному морі.

Джерело: The Times