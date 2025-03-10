Україна запропонує часткове перемирʼя з рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n204667-ukrayina-u-saudivskiy-araviyi-zaproponuie-chastkove-peremyr-ya-z-rf-ft.html

Ракурс

Україна запропонує часткове перемир’я з російською федерацією.

Київ на переговорах у Саудівській Аравії може запропонувати часткове перемир’я з Москвою, щоб Сполучені Штати Америки скасували своє рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що запропоноване часткове припинення вогню має включає припинення ударів з використанням БпЛА великої дальності та ракет, а також бойових операцій у Чорному морі.

Один із чиновників Києва розповів, що у короткостроковій перспективі Україна віддасть пріоритет налагодженню відносин із США. А два європейські чиновники заявили, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за послугу в обмін на відновлення військової та розвідувальної допомоги з боку Штатів.

Видання пише, що Україна не відмовилася від ідеї, що США можуть взяти участь у будь-якій формі реалізації режиму припинення вогню. Це може включати, зокрема, використання американських супутників або засобів радіотехнічної розвідки для моніторингу.

Тим часом Reuters із посиланням на американських чиновників поінформувало, що Сполучені Штати можуть використати перемовини з Києвом, щоб визначити, чи готова українська сторона піти на поступки Москві.

Не можна говорити «я хочу миру» і «я відмовляюся йти на компроміси». Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені тільки в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить, — зазначив один зі співрозмовників агентства.

А The Economist пише, що переговори України та США, заплановані на цей тиждень, можуть стати «останнім шансом» для Києва.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії Україну представлятимуть глава Офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та заступник ОП Павло Паліса. Основними темами переговорів буде угода щодо корисних копалин та відносини зі США.

Джерела: Financial Times, Reuters, The Economist