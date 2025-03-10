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Безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ. Фото:
Дрони атакували стратегічний НПЗ у Самарській області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204666-drony-atakuvaly-strategichnyy-npz-u-samarskiy-oblasti-video.htmlРакурс
Нафтопереробний завод у Самарській області рф був атакований дронами.
У ніч проти 10 березня БпЛА вдарили по підприємству в місті Новокуйбишевськ. На території НПЗ, який входить до групи «Роснафти», виникла пожежа — загорівся склад, а вогонь поширився на 1 тис. 500 кв. м. Про це повідомили російські ЗМІ.
Водночас губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев переконує про «знищення» трьох безпілотників у Новокуйбишевську. Він заперечив загоряння та пошкодження у регіоні.
Як поінформував у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, що потужність Новокуйбишевського нафтопереробного заводу сягає 8,8 млн т нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у росії. Підприємство виготовляє бензин, дизельне пальне та мазут. Для армії рф цей завод є стратегічно важливим.
Нагадаємо, 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод «КІНЕФ» у Ленінградській області рф, який вважається одним із найбільших у росії, а його потужність переробки становить майже 20,1 млн т нафти на рік.