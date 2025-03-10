Безпілотники атакували Новокуйбишевський НПЗ. Фото:

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Ракурс

Нафтопереробний завод у Самарській області рф був атакований дронами.

У ніч проти 10 березня БпЛА вдарили по підприємству в місті Новокуйбишевськ. На території НПЗ, який входить до групи «Роснафти», виникла пожежа — загорівся склад, а вогонь поширився на 1 тис. 500 кв. м. Про це повідомили російські ЗМІ.

Водночас губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев переконує про «знищення» трьох безпілотників у Новокуйбишевську. Він заперечив загоряння та пошкодження у регіоні.

Як поінформував у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, що потужність Новокуйбишевського нафтопереробного заводу сягає 8,8 млн т нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у росії. Підприємство виготовляє бензин, дизельне пальне та мазут. Для армії рф цей завод є стратегічно важливим.

Нагадаємо, 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод «КІНЕФ» у Ленінградській області рф, який вважається одним із найбільших у росії, а його потужність переробки становить майже 20,1 млн т нафти на рік.