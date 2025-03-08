Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n204629-zelenskyy-nazvav-sklad-delegaciyi-yaka-poyide-na-peregovory-zi-ssha.html

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Президент Володимир Зеленський назвав склад делегації України на переговорах з Сполученими Штатами Америки.

У Саудівській Аравії Київ представлятимуть глава Офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та заступник ОП Павло Паліса. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Х.

Основними темами переговорів буде угода щодо корисних копалин та відносини зі США.

З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки, — зазначив він.

Президент долав, що в Саудівській Аравії у нього запланована зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США по Україні та рф Кіт Келлог заявив, що Вашингтон тиснутиме на Київ та Москву для того, щоб посадити їх за стіл переговорів. У своїх цілях Сполучені Штати використовують метод батога і пряника.