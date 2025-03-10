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В Киеве изменили правила эвакуации авто во время воздушной тревоги
В Киеве изменили правила эвакуации авто во время воздушной тревогиhttps://racurs.ua/n204681-v-kieve-izmenili-pravila-evakuacii-avto-vo-vremya-vozdushnoy-trevogi.htmlРакурс
У Києві більше не забиратимуть автомобілі евакуаторами під час повітряної тривоги.
Про це 10 березня повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Зазначається, що рішення прийнято з метою забезпечення безпеки громадян. Втім, заборона не стосується машин, які блокують рух спецтранспорту.
Раніше нормативного рішення з цього питання не існувало.
Як і анонсував раніше — дав офіційне доручення припинити евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку, — написав Ткаченко.
Як йдеться в документі, доручення буде дійсне на період дії воєнного стану.