У Києві більше не забиратимуть автомобілі евакуаторами під час повітряної тривоги

https://racurs.ua/ua/n204681-u-kyievi-zminyly-pravyla-evakuaciyi-avto-pid-chas-povitryanoyi-tryvogy.html

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У Києві більше не забиратимуть автомобілі евакуаторами під час повітряної тривоги.

Про це 10 березня повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Зазначається, що рішення прийнято з метою забезпечення безпеки громадян. Втім, заборона не стосується машин, які блокують рух спецтранспорту.

Раніше нормативного рішення з цього питання не існувало.

Як і анонсував раніше — дав офіційне доручення припинити евакуацію приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку, — написав Ткаченко.

Як йдеться в документі, доручення буде дійсне на період дії воєнного стану.