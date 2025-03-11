Россияне закрепляют позиции в Курской области и готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни

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Ракурс

російські війська посилюють свої позиції в Курській області та, ймовірно, планують наступ на місто Суджа в найближчі дні.

Про це пише у своєму звіті американський Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські підрозділи зафіксовані в центральній частині села Мартинівка, розташованого на північний схід від Суджі. Окрім цього, за інформацією воєнкорів рф, їхні солдати нібито взяли під контроль кілька населених пунктів у цьому районі, хоча незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

У звіті ISW вказується, що активну участь у наступальних діях беруть 44-й армійський корпус та 1434-й полк «Ахмат-Чечня». Також з’являється інформація про залучення морської піхоти та двох батальйонів північнокорейських військових, які можуть підтримувати атаки на околиці Суджі, зокрема поблизу Івашківського, Дмитрюкового, Мелового та Гуєвого.

Водночас українське командування вживає заходів для зміцнення оборони регіону. За словами головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, в Курському та Сумському напрямках посилюється угруповання військ, зокрема за рахунок безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що українські воїни продовжують відбивати атаки в районах Новенького та Журавки, які знаходяться на північний схід від Сум. За його словами, російські війська намагаються перерізати ключову дорогу Н-07, що з'єднує Суми з Суджею, але поки не мають достатньо ресурсів для масштабного наступу.

«Ракурс» писав, що за останні дні противник значно просунувся на Курщині, наблизившись до українського кордону. За даними Scribble Maps, на Курському напрямку російські війська продовжують прорив між селами Гуєво та Курилівка, рухаючись у напрямку кордону з Україною. Вони намагаються вийти до одного з ключових логістичних маршрутів українських військових у районі Суджі. Головна дорога постачання Суми ― Юнаківка ― Суджа перебуває під постійним вогневим контролем противника.

Крім того, російська армія, ймовірно, зайшла в селище Новеньке на Сумщині. Українська оборона зараз зосереджена в районі села Козача Локня.