За сутки в Польше собрали более 700 тыс. злотых на бронированный медицинский автомобиль для ВСУ

За добу у Польщі зібрали понад 700 000 злотих на броньований медичний автомобіль для України. Задонатило близько 7 тис. людей.

Збір оголосили польський журналіст Славомір Сєраковський, який 2022 року зібрав понад 24 мільйони злотих на «Байрактар», та американський історик Тімоті Снайдер.

Сєраковський анонсував збір і пояснив, що це «своєрідна відповідь Дональду Трампу, який затримав допомогу Україні».



Час для реакції! Ми не можемо витримати дві влади, які погоджуються над головами сміливої, але самотньої нації Занадто добре пам’ятаємо з польської історії. Ось чому ми знову в грі! Об'єднуємо зусилля з Тімоті Снайдером, всесвітньо відомим американським інтелектуалом та великим другом Польщі та України. Давайте разом покажемо Трампу на чиєму боці він має бути у цій війні. І українцям, що вони зовсім не самотні.