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Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по Кривому Рогу — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n204719-rashisty-udarili-po-krivomu-rogu-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 березня, вранці здійснили подвійну ракетну атаку по Кривому Рогу.
Загинула 47-річна жінка, яка їхала у тролейбусі поруч. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Також поранено дев’ятьох людей — усі цивільні:
- сімох поранених госпіталізовано — дві жінки та п’ятеро чоловіків;
- серед госпіталізованих — двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.
Дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу, — зазначив Вілкул.
Сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа.
Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам — пошкоджені 2 одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали, — повідомляє прес-служба ДСНС.
У ДСНС зазначають, що загалом у результаті атаки:
- виникла пожежа у трьох гаражах і чотирьох легкових автівках, загальною площею 100 кв. м;
- пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.
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