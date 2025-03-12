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Российские беспилотники массированно атаковали Днепр — возникли пожары на объектах инфраструктуры (ФОТО)https://racurs.ua/n204716-rossiyskie-bespilotniki-massirovanno-atakovali-dnepr-voznikli-pojary-na-obektah-infrastruktury.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, масовано атакували безпілотниками обласний центр Дніпропетровської області.
Сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури, повідомляють прес-служби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.
Зазначається, що одну з пожеж локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші — ліквідовані.
Крім того:
- на території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі;
- часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж;
- пошкоджено близько 10 приватних будинків;
- побиті вікна в дитсадку та школі.
Попередньо, поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків, — розповіли у ДСНС.
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