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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Дніпру, фото: ДСНС

Російські безпілотники масовано атакували Дніпро — виникли пожежі на обʼєктах інфраструктури (ФОТО)

12 бер 2025, 08:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, масовано атакували безпілотниками обласний центр Дніпропетровської області.

Сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури, повідомляють прес-служби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.

Зазначається, що одну з пожеж локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші — ліквідовані.

Крім того:

  • на території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі;
  • часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж;
  • пошкоджено близько 10 приватних будинків;
  • побиті вікна в дитсадку та школі.

Попередньо, поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російської повітряної атаки по Дніпру, фото: ДСНС

Наслідки російської повітряної атаки по Дніпру, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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