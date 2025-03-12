Наслідки російської повітряної атаки по Дніпру, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204716-rosiyski-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-dnipro-vynykly-pojeji-na-ob-iektah-infrastruktury-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, масовано атакували безпілотниками обласний центр Дніпропетровської області.

Сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури, повідомляють прес-служби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.

Зазначається, що одну з пожеж локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші — ліквідовані.

Крім того:

на території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі;

часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж;

пошкоджено близько 10 приватних будинків;

побиті вікна в дитсадку та школі.