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Наслідки російської повітряної атаки по Дніпру, фото: ДСНС
Російські безпілотники масовано атакували Дніпро — виникли пожежі на обʼєктах інфраструктури (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204716-rosiyski-bezpilotnyky-masovano-atakuvaly-dnipro-vynykly-pojeji-na-ob-iektah-infrastruktury-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, масовано атакували безпілотниками обласний центр Дніпропетровської області.
Сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури, повідомляють прес-служби ДСНС та Дніпропетровської ОВА.
Зазначається, що одну з пожеж локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші — ліквідовані.
Крім того:
- на території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі;
- часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж;
- пошкоджено близько 10 приватних будинків;
- побиті вікна в дитсадку та школі.
Попередньо, поранення отримав чоловік. Він самостійно звернувся до медиків, — розповіли у ДСНС.