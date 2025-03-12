Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: ДСНС

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Російські загарбники сьогодні, 12 березня, вранці здійснили подвійну ракетну атаку по Кривому Рогу.

Загинула 47-річна жінка, яка їхала у тролейбусі поруч. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також поранено дев’ятьох людей — усі цивільні:

сімох поранених госпіталізовано — дві жінки та п’ятеро чоловіків;

серед госпіталізованих — двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу.

Дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу, — зазначив Вілкул.

Сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа.

Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам — пошкоджені 2 одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали, — повідомляє прес-служба ДСНС.

У ДСНС зазначають, що загалом у результаті атаки: