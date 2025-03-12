Евросоюз объявил контрмеры в ответ на введенные США тарифы

ЕС вводит контрмеры в ответ на новые тарифы США

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Ракурс

Євросоюз оголосив заходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, опублікованій сьогодні, 12 березня.

Зазначається, що пакет нових контрзаходів, які висуває Єврокомісія, набудуть чинності до середини квітня після консультацій з державами-членами та зацікавленими сторонами.

Загалом, контрзаходи ЄС можуть застосовуватися до експорту товарів у США на суму до 26 млрд євро, що, як зазначають у Єврокомісії, відповідає економічному обсягу тарифів США.

Тим часом ЄС залишається готовим співпрацювати з адміністрацією США, щоб знайти узгоджене рішення. Вищезазначені заходи можна змінити в будь-який час, якщо таке рішення буде знайдено, — наголошується у заяві.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄК «глибоко шкодують про цей захід».

Тарифи — це податки. Вони шкідливі для бізнесу і ще гірші для споживачів, — наголосила вона. — Ціни зростатимуть. Як у Європі, так і в Сполучених Штатах. ЄС повинен діяти, щоб захистити споживачів і бізнес.

За її словами, контрзаходи будуть введені у два етапи — починаючи з 1 квітня і повністю почавши діяти з 13 квітня.