Суд спас университет Кивалова от реорганизации

https://racurs.ua/n204726-sud-spas-universitet-kivalova-ot-reorganizacii.html

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Київський окружний адмінсуд тимчасово зупинив реорганізацію Одеської юридичної академії. Планувалося, що реформа зменшить вплив Сергія Ківалова.

Як випливає з рішення, суд заборонив виконувати наказ МОН про реорганізацію та звільняти працівників Одеської юридичної академії до ухвали суду по суті справи.

Про це в середу, 12 березня, повідомив Михайло Жернаков. Він послався на рішення суду, яке розповсюдили в мережі.