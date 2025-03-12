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Суд спас университет Кивалова от реорганизации
Суд спас университет Кивалова от реорганизацииhttps://racurs.ua/n204726-sud-spas-universitet-kivalova-ot-reorganizacii.htmlРакурс
Київський окружний адмінсуд тимчасово зупинив реорганізацію Одеської юридичної академії. Планувалося, що реформа зменшить вплив Сергія Ківалова.
Як випливає з рішення, суд заборонив виконувати наказ МОН про реорганізацію та звільняти працівників Одеської юридичної академії до ухвали суду по суті справи.
Про це в середу, 12 березня, повідомив Михайло Жернаков. Він послався на рішення суду, яке розповсюдили в мережі.
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