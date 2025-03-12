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Суд врятував університет Ківалова від реорганізації
Суд врятував університет Ківалова від реорганізаціїhttps://racurs.ua/ua/n204726-sud-vryatuvav-universytet-kivalova-vid-reorganizaciyi.htmlРакурс
Київський окружний адмінсуд тимчасово зупинив реорганізацію Одеської юридичної академії. Планувалося, що реформа зменшить вплив Сергія Ківалова.
Як випливає з рішення, суд заборонив виконувати наказ МОН про реорганізацію та звільняти працівників Одеської юридичної академії до ухвали суду по суті справи.
Про це в середу, 12 березня, повідомив Михайло Жернаков. Він послався на рішення суду, яке розповсюдили в мережі.
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