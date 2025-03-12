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Ракурс
Суд врятував університет Ківалова від реорганізації

Суд врятував університет Ківалова від реорганізації

12 бер 2025, 13:50
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Київський окружний адмінсуд тимчасово зупинив реорганізацію Одеської юридичної академії. Планувалося, що реформа зменшить вплив Сергія Ківалова.

Як випливає з рішення, суд заборонив виконувати наказ МОН про реорганізацію та звільняти працівників Одеської юридичної академії до ухвали суду по суті справи.

Про це в середу, 12 березня, повідомив Михайло Жернаков. Він послався на рішення суду, яке розповсюдили в мережі.

Джерело: Ракурс


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