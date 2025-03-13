Харьков под атакой БПЛА - обломки попали в жилую многоэтажку

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Увечері 13 березня Харків опинився під атакою російських БПЛА. В місті пролунало декілька вибухів, працювала ППО.

У Харкові, попередньо, влучання уламків у житловий будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Згодом мер міста Ігор Терехов написав, що за попередньою інформацією, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах.

У соцмережах пишуть, що «шахеди» летять вкрай низько, маневруючи між будинками.