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Ракурс
Харків під атакою БПЛА - уламки влучили у житлову багатоповерхівку

Харків під атакою БПЛА — уламки влучили у житлову багатоповерхівку (ВІДЕО)

13 бер 2025, 21:07
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Увечері 13 березня Харків опинився під атакою російських БПЛА. В місті пролунало декілька вибухів, працювала ППО.

У Харкові, попередньо, влучання уламків у житловий будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Згодом мер міста Ігор Терехов написав, що за попередньою інформацією, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах.

У соцмережах пишуть, що «шахеди» летять вкрай низько, маневруючи між будинками.

Джерело: Ракурс


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