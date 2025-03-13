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Харків під атакою БПЛА - уламки влучили у житлову багатоповерхівку
Харків під атакою БПЛА — уламки влучили у житлову багатоповерхівку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204769-harkiv-pid-atakou-bpla-ulamky-vluchyly-u-jytlovu-bagatopoverhivku.htmlРакурс
Увечері 13 березня Харків опинився під атакою російських БПЛА. В місті пролунало декілька вибухів, працювала ППО.
У Харкові, попередньо, влучання уламків у житловий будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Згодом мер міста Ігор Терехов написав, що за попередньою інформацією, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах.
У соцмережах пишуть, що «шахеди» летять вкрай низько, маневруючи між будинками.