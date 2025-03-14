Армия рф нанесла двойной удар по больнице. Фото: Олег Синегубов

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Армія рф завдала подвійного удару по лікарні в Золочеві на Харківщині.

Близько опівночі російські окупанти вдарили по медичному закладу. Внаслідок влучання ворожого безпілотника загорівся дах. Згодом, через 40 хвилин, коли рятувальники гасили пожежу, рашисти завдали повторного удару двома БпЛА. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Міністерство охорони здоров’я та ДСНС повідомили у Telegram.

Пожежа на даху будівлі поширилася на площу 1 тис. 500 кв. м. Полумʼя гасили упродовж шести годин.

Внаслідок обстрілу постраждала 33-річна співробітниця бригади екстреної допомоги, яка отримала гостру реакцію на стрес.

На щастя, пацієнти внаслідок теракту не постраждали, бо перебували в укритті. Частину з них уже перевели до інших лікарень.

Тим часом стало відомі наслідки вчорашньої вечірньої атаки дронів на Харків. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, поранення дістали семеро людей, серед них — четверо дітей віком від 11 місяців до 8 років.

Було зафіксовано три влучанні на відкритих територіях у різних районах міста. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків. У результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували пожежники.

Нагадаємо, 13 березня Харків опинився під атакою російських БПЛА. В місті пролунало декілька вибухів, працювала ППО. За попередньою інформацією, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах.