Российские ДРГ заходят в Сумскую область. Фото:

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Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону.

Ворожі ДРГ активізувалися й заходять практично по на всій протяжності лінії зіткнення — починаючи з Шосткинського району і закінчуючи населеними пунктами Охтирського району. Окупанти вже підтягнули серйозні резерви, тому не виключені масові обстріли. Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, передає «Суспільне».

Тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Тому я ще раз звертаюсь, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад, — зазначив він.

Напередодні Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію 543 людей з восьми населених пунктів Сумського району. Це Юнаківська та Миропільська громада. Зокрема, у Новенькому Юнаківської громади, яке зараз перебуває у «сірій» зоні, немає зовсім цивільного населення.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що населених пунктів Сумської області на кордоні з росією, які нібито переходили під контроль росіян, «уже фактично не існує". Також запевнив, що ДРГ та малі піхотні групи ворога, які прориваються на територію України, знищуються.

Джерело: «Суспільне»