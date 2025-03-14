Дроны СБУ поразили склад ракет до С-300 и две газокомпрессорные станции в рф. Фото:

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Служба безпеки України завдала нових прицільних ударів по російській федерації.

Зокрема, дрони СБУ атакували склад ракет до комплексів С-300/С-400 і дві газокомпресорні станції на території країни-агресора. Про це 14 березня повідомили «Суспільне» та «Громадське» з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Зазначається, що далекобійні безпілотники уразили дві газокомпресорні станції — «Давидовська» у Тамбовській області й «Новопетровська» у Саратовській області.

Також БпЛА атакували польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка у Бєлгородській області. Після влучання на цьому воєнному об'єкті почали детонувати боєприпаси.

СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету росії, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії, — розповіло джерело.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня у російському Туапсе Краснодарського краю безпілотники атакували нафтопереробний завод. Цей НПЗ має стратегічне значення для російської армії, бо забезпечує паливом Чорноморський флот рф та військову інфраструктуру на півдні країни.

Джерела: «Суспільне», «Громадське»