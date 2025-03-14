В Одессе застрелили мужчину. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Вбивство чоловіка в центрі Одеси сталося у п’ятницю, 14 березня.

Близько 10.30 невідомий вистрілив у перехожого в Приморському районі. Нападник з місця злочину втік, а потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Стрілка намагаються затримати. Про це Нацполіція повідомила в Telegram.

Місцеве видання «Думська» стверджує, що вбитий — активіст та блогер Дем’ян Ганул. Офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

Ганул був засновником і керівником ГО «Вуличний фронт», брав участь у Революції гідності. Екс-керівник силового блоку «Правого сектору» в Одесі упродовж 2014−2016 років.

На сьогоднішній злочин вже відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він під час години запитань до уряду у Верховній Раді він наголосив, що бере розслідування під особистий контроль.

Також Клименко у Telegram поінформував, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою Нацполіції Іваном Вигівським.

Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання, — йдеться у повідомленні.

Клименко наголосив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності.

Нагадаємо, минулого літа в Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного хлопця-військового з його автомата. Трагедія сталася, коли молоді люди випивали на орендованій квартирі в «Чудо-місті».

Джерело: «Думська»