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Ракурс
17-річна дівчина в Одесі застрелила 23-річного хлопця-військового з його автомата

17-річна дівчина в Одесі застрелила 23-річного хлопця-військового з його автомата

1 лип 2024, 10:25
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В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного хлопця-військового з його автомата.


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«Думська» з посиланням на зведення поліції пише, що дівчина взяла автомат, щоб «подивитися», але несподівано стався постріл. Куля смертельно поранила хлопця, який щойно повернувся з відрядження і ще не встиг здати зброю.

Як стало відомо «Думській», трагедія сталася, коли дві пари молодиків випивали на орендованій квартирі в «Чудо-місті».

Джерело: Ракурс


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