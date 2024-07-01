17-летняя девушка в Одессе застрелила 23-летнего парня-военного

https://racurs.ua/n196855-17-letnyaya-devushka-v-odesse-zastrelila-23-letnego-parnya-voennogo.html

Ракурс

В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного хлопця-військового з його автомата.

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«Думська» з посиланням на зведення поліції пише, що дівчина взяла автомат, щоб «подивитися», але несподівано стався постріл. Куля смертельно поранила хлопця, який щойно повернувся з відрядження і ще не встиг здати зброю.

Як стало відомо «Думській», трагедія сталася, коли дві пари молодиків випивали на орендованій квартирі в «Чудо-місті».