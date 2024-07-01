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Ракурс
17-летняя девушка в Одессе застрелила 23-летнего парня-военного

17-летняя девушка в Одессе застрелила 23-летнего парня-военного

1 июл 2024, 10:25
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В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного хлопця-військового з його автомата.


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«Думська» з посиланням на зведення поліції пише, що дівчина взяла автомат, щоб «подивитися», але несподівано стався постріл. Куля смертельно поранила хлопця, який щойно повернувся з відрядження і ще не встиг здати зброю.

Як стало відомо «Думській», трагедія сталася, коли дві пари молодиків випивали на орендованій квартирі в «Чудо-місті».

Источник: Ракурс


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