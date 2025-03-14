ЕС может создать фонд на 40 млрд. евро для Украины. Фото:

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Фонд для підтримки України хочуть створити в Європейському Союзі.

У ЄС пропонують створити добровільний фонд для військової допомоги Україні. Країнам блоку «рекомендується надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму не менше 20 млрд євро та потенційно довести її до 40 млрд євро залежно від потреб України». Про це повідомило видання Euractiv, яке ознайомилося з відповідним документом.

Перший крок передбачає, що лідери країн мають домовитися про виділення 5 млрд євро на закупівлю 2 млн одиниць великокаліберних артилерійських боєприпасів.

У плані йдеться про те, що кожна країна Євросоюзу братиме участь відповідно до своєї економічної ваги. Внесок до фонду можна зробити грошима, або в натуральній формі.

Пріоритетом для закупівлі стануть снаряди для артилерії, системи протиповітряної оборони, ракети, дрони, бойові літаки та інша підтримка українських бригад.

Зазначається, що створення фонду планують обговорити наступного тижня. У Брюсселі вважають, що створення цього фонду потрібно, щоб уникнути вето з боку Угорщини.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що новий пакет військової допомоги Україні від Євросоюзу опинився під загрозою, бо категорично проти цього виступає Угорщина. Таким чином призупинено розробку плану щодо військової допомоги Україні на 20 млрд євро.

Джерело: Euractiv