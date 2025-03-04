Прем’єр-міністр Віктор Орбан. Фото:

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Новий пакет військової допомоги Україні від Євросоюзу опинився під загрозою.

Раніше ЄС уже виділив 60 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, і ці гроші не підлягають сумніву. Однак наразі призупинено в план військової допомоги Україні на 20 млрд євро. Категорично проти цього виступає Угорщина в особі прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомило видання Politico.

Зазначається, що 4 березня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має представити свій інструментарій для збільшення витрат Європейського Союзу на оборону. Однак з останнього проекту висновків Ради ЄС виключили новий пакет військового фінансування, який запропоновала глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Зміна відбулася після того, як Угорщина наклала вето на попередню версію документа. Будапешт підтримує посилення військової міці ЄС, але категорично проти надання нової військової допомоги Україні.

Politico пише, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, може запропонувати більш креативні способи змусити країни підтримувати Україну. Один із варіантів — вимога про те, щоб 20% кредитних коштів, що виділяються на оборонні витрати, спрямовували на допомогу Україні.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Угорщина на зустрічі послів Європейського Союзу заблокувала проект тексту, що стосується України, який містив формулювання про гарантії безпеки. Також там йшлося про новий пакет військової допомоги.

Джерело: Politico