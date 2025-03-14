Последствия российского авиаудара по Херсону, скриншот видео

https://racurs.ua/n204783-rashisty-udarili-upravlyaemoy-aviabomboy-po-centru-hersona-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 14 березня, вдарили керованою авіабомбою у робочий час по центру Херсона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Пошкоджено медзаклад, магазини, офіси, автомобілі. Багато вибитих вікон, — розповів Мрочко. — На зараз відомо про одного постраждалого — 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму.

Також Мрочко попереджає, що в центрі Херсона помічено авіаційну розвідку противника.