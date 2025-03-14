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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Херсону, скриншот видео

Рашисты ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона (ВИДЕО)

14 мар 2025, 15:49
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Російські загарбники сьогодні, 14 березня, вдарили керованою авіабомбою у робочий час по центру Херсона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Пошкоджено медзаклад, магазини, офіси, автомобілі. Багато вибитих вікон, — розповів Мрочко. — На зараз відомо про одного постраждалого — 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму.

Також Мрочко попереджає, що в центрі Херсона помічено авіаційну розвідку противника.

За можливості не пересувайтеся центральною частиною міста, ймовірні повторні атаки, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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