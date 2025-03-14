Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Херсону, скриншот видео
Рашисты ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204783-rashisty-udarili-upravlyaemoy-aviabomboy-po-centru-hersona-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 березня, вдарили керованою авіабомбою у робочий час по центру Херсона.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Пошкоджено медзаклад, магазини, офіси, автомобілі. Багато вибитих вікон, — розповів Мрочко. — На зараз відомо про одного постраждалого — 23-річний хлопець отримав мінно-вибухову травму.
Також Мрочко попереджає, що в центрі Херсона помічено авіаційну розвідку противника.
За можливості не пересувайтеся центральною частиною міста, ймовірні повторні атаки, — наголосив він.