Марк Рютте, фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

https://racurs.ua/n204785-vstuplenie-ukrainy-v-nato-bolshe-ne-rassmatrivaetsya-gensek.html

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Вступ України до Північноатлантичного альянсу більше не розглядається.

Про це в інтерв’ю Bloomberg сьогодні, 14 березня, заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

У Рютте поцікавилися, чи справді президент США Дональд Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. На це генсек НАТО відповів ствердне «Так».

Рютте також привітав миротворчі зусилля Трампа та заявив, що покладанням ним на Європу відповідальності за власну оборону піде на користь НАТО.

Трамп повністю відданий Альянсу, — вважає Рютте.

Також Рютте заявив, що відносини з росією «врешті-решт повинні бути нормалізовані» після війни:

Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з росією.

Зазначається, що останніми тижнями Рютте брав участь у інтенсивній дипломатії, щоб утримати Альянс разом, оскільки президент Дональд Трамп скоротив підтримку України та зазначив, що США відступлять від своєї традиційної ролі безпеки в Європі — такі несподівані дії Трампа змусили європейські країни посилити витрати на оборону та переглянути своє військове позиціонування.

Рютте зустрівся з Трампом вчора, 13 березня, у Білому домі, де вони обговорили потенційне припинення вогню в Україні за посередництва США.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»