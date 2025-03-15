Состав группы для мирных переговоров с партнерами определил Зеленский

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Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»
Состав группы для мирных переговоров с партнерами определил Зеленскийhttps://racurs.ua/n204812-sostav-gruppy-dlya-mirnyh-peregovorov-s-partnerami-opredelil-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин.
Про це йдеться у розпорядженні № 14/2025-рп від 15 березня 2025 року «Про делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру», опублікованому на сайті Офісу президента.
До складу переговорної групи увійшли:
- очільник Офісу президента Андрій Єрмак, глава делегації;
- міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, член делегації;
- міністр оборони України Рустем Умєров, член делегації;
- заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, член делегації.
Також цим розпорядження главі делегації дозволяється:
- вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.