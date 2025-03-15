Состав группы для мирных переговоров с партнерами определил Зеленский

Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n204812-sostav-gruppy-dlya-mirnyh-peregovorov-s-partnerami-opredelil-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин.

Про це йдеться у розпорядженні № 14/2025-рп від 15 березня 2025 року «Про делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру», опублікованому на сайті Офісу президента.

До складу переговорної групи увійшли:

очільник Офісу президента Андрій Єрмак, глава делегації;

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, член делегації;

міністр оборони України Рустем Умєров, член делегації;

заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, член делегації.

Також цим розпорядження главі делегації дозволяється: