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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

Склад групи для мирних перемовин із партнерами визначив Зеленський

15 бер 2025, 16:07
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Володимир Зеленський, президент України, визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин.

Про це йдеться у розпорядженні № 14/2025-рп від 15 березня 2025 року «Про делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру», опублікованому на сайті Офісу президента.

До складу переговорної групи увійшли:

  • очільник Офісу президента Андрій Єрмак, глава делегації;
  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, член делегації;
  • міністр оборони України Рустем Умєров, член делегації;
  • заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, член делегації.

Також цим розпорядження главі делегації дозволяється:

  • вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації;
  • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Джерело: Ракурс


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