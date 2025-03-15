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Ракурс
Последствия российского обстрела Никополя, фото: Сергей Лысак

Рашисты обстреляли Никополь из артиллерии — погибла женщина, ранен ребенок (ФОТО)

15 мар 2025, 16:59
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Російські загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це сьогодні, 15 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі росіяни вбили 70-річну жінку, обстрілявши місто з важкої артилерії. Вона загинула на місці, — зазначив він. — Постраждала 11-річна дівчинка. Її доправили до лікарні.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені:

  • релігійна установа;
  • дві приватні будинки;
  • лінія електропередач.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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