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Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак
Рашисти обстріляли Нікополь з артилерії — загинула жінка, поранено дитину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204814-rashysty-obstrilyaly-nikopol-z-artyleriyi-zagynula-jinka-poraneno-dytynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії.
Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це сьогодні, 15 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікополі росіяни вбили 70-річну жінку, обстрілявши місто з важкої артилерії. Вона загинула на місці, — зазначив він. — Постраждала 11-річна дівчинка. Її доправили до лікарні.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені:
- релігійна установа;
- дві приватні будинки;
- лінія електропередач.
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