Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Рашисти обстріляли Нікополь з артилерії — загинула жінка, поранено дитину (ФОТО)

15 бер 2025, 16:59
999

Російські загарбники обстріляли Нікополь з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілу загинула людина. Про це сьогодні, 15 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі росіяни вбили 70-річну жінку, обстрілявши місто з важкої артилерії. Вона загинула на місці, — зазначив він. — Постраждала 11-річна дівчинка. Її доправили до лікарні.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені:

  • релігійна установа;
  • дві приватні будинки;
  • лінія електропередач.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів