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рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК
рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n204804-rf-masovano-atakuvala-energetychni-ob-iekty-dtek.htmlРакурс
рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК.
Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях.
Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.
Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки.
Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях обстрілами пошкоджено залізничну інфраструктуру.
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