рф массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК

https://racurs.ua/n204804-rf-massirovanno-atakovala-energeticheskie-obekty-dtek.html

Ракурс

рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК.

Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях.

Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.

Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях обстрілами пошкоджено залізничну інфраструктуру.