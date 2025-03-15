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рф массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК
рф массированно атаковала энергетические объекты ДТЭКhttps://racurs.ua/n204804-rf-massirovanno-atakovala-energeticheskie-obekty-dtek.htmlРакурс
рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК.
Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях.
Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.
Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки.
Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях обстрілами пошкоджено залізничну інфраструктуру.
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