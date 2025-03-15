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Ракурс
рф массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК

рф массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК

15 мар 2025, 10:45
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рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК.

Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях.

Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.

Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що у Дніпропетровській та Запорізькій областях обстрілами пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Источник: Ракурс


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