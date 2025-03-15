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Чернигов, Сумы, Черноморск, Херсон: российские ублюдки ночью атаковали несколько регионов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204797-chernigov-sumy-chernomorsk-herson-rossiyskie-ubludki-nochu-atakovali-neskolko-regionov-video.htmlРакурс
У ніч на 15 березня та увечері 14 березня російські нацисти атакувала кілька областей України.
Ударний дрон пошкодив багатоповерхівку, приватні будинки, авто в Чернігові. Люди не постраждали.
Окупанти вдарили по залізничній та енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини та Запоріжжя.
На Сумщині за ніч збили 22 російські безпілотники.
Через обстріл Херсону поранені три жінки й чоловік, у Текстильному — 18-річний хлопець.
Також через вчорашні удари військ рф є двоє загиблих та 18 поранених на Херсонщині.
Унаслідок дронових атак Чорноморськ на Одещині залишився без світла, там постраждала людина. В області ворог атакував критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі.
Вночі у Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по місту постраждали 14 людей, серед них — дві дитини.