https://racurs.ua/ua/n204797-chernigiv-sumy-chornomorsk-herson-rosiyski-vyrodky-unochi-atakuvaly-dekilka-regioniv-video.html

Ракурс

У ніч на 15 березня та увечері 14 березня російські нацисти атакувала кілька областей України.

Ударний дрон пошкодив багатоповерхівку, приватні будинки, авто в Чернігові. Люди не постраждали.

Окупанти вдарили по залізничній та енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини та Запоріжжя.

На Сумщині за ніч збили 22 російські безпілотники.

Через обстріл Херсону поранені три жінки й чоловік, у Текстильному — 18-річний хлопець.

Також через вчорашні удари військ рф є двоє загиблих та 18 поранених на Херсонщині.

Унаслідок дронових атак Чорноморськ на Одещині залишився без світла, там постраждала людина. В області ворог атакував критичну інфраструктуру, житловий будинок, магазин та автомобілі.

Вночі у Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по місту постраждали 14 людей, серед них — дві дитини.